“Desligamento programado deixará 19 bairros de Curitiba sem água na próxima quarta-feira”

Desligamento programado deixará milhares de moradores de Curitiba sem água

No próximo dia 03 de janeiro, um desligamento programado pela Sanepar afetará o abastecimento de água em 19 bairros de Curitiba. A companhia informou que essa medida é necessária para a migração do sistema de energia na cidade.

Bairros afetados

Os bairros que ficarão sem água durante o desligamento programado são:

Água Verde

Boqueirão

Capão Raso

Novo Mundo

Portão

Santa Quitéria

Vila Izabel

Cajuru

Guabirotuba

Jardim das Américas

Uberaba

Jardim Botânico

Rebouças

Centro

Cristo Rei

Hugo Lange

Prado Velho

Juvevê

Alto da XV

Previsão de normalização

Segundo a Sanepar, o serviço de migração do sistema de energia terá início às 8 horas e a normalização do abastecimento está prevista para as 23 horas do mesmo dia. É importante ressaltar que clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ser mais afetados.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter uma caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Como entrar em contato

Caso você tenha ficado sem água durante o desligamento programado, é possível entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115. Tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula ao ligar. Além disso, você pode utilizar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site da Sanepar para obter mais informações.

