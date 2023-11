“Transporte público reforçado para o Enem 2022 em Curitiba: confira as linhas e horários”

Reforço nas linhas de ônibus para o Enem 2022 em Curitiba

A Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pelo transporte coletivo na cidade, anunciou que irá reforçar as principais linhas de ônibus que levam aos locais de prova da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022). Essa medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes no próximo domingo (05/11).

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A prova terá início às 13h30 e se estenderá até as 20h.

Linha 815-Reforço Tuiuti

A linha 815-Reforço Tuiuti, que normalmente não opera aos domingos, terá uma operação especial para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti. Essa operação será realizada de acordo com a demanda de passageiros e se estenderá até o término do evento.

Linha especial Unisantacruz

A Urbs também disponibilizará a linha especial Unisantacruz, que fará viagens de ida do Terminal Capão Raso à Unisantacruz, atendendo aos estudantes que realizarão o Enem.

Para conferir a lista completa das linhas que levam aos locais de prova, seus principais pontos de parada e os horários dos ônibus, acesse o site da Urbs.

A Urbs recomenda que os candidatos se desloquem com antecedência para os locais de prova, levando em consideração a possibilidade de congestionamentos.

*Com informações da Prefeitura de Curitiba

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br