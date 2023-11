Urbs reforça linhas de ônibus para o Enem em Curitiba

Reforço nas linhas de ônibus para o Enem em Curitiba – Notícias de Curitiba

Reforço nas linhas de ônibus para o Enem em Curitiba

A Urbs, que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, vai reforçar as principais linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova da primeira fase do Enem, que acontecerá neste domingo (5).

Os portões de entrada dos locais de prova abrirão às 12h e fecharão às 13h, com a prova começando às 13h30 e terminando às 20h.

Linha 815-Reforço Tuiuti

A linha 815-Reforço Tuiuti terá uma operação especial para levar os estudantes do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti.

Linha especial Unisanta Cruz

A Urbs também disponibilizará a linha especial Unisanta Cruz para viagens de ida do Terminal Capão Raso à Unisanta Cruz.

3 nov 2023, às 12h22.



