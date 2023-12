“Tragédia no Rio Barigui: Homem é linchado e encontrado morto após suposto assédio”

Homem é encontrado morto no Rio Barigui em Curitiba

No último domingo (17), um homem foi encontrado morto no Rio Barigui, na Vila Barigui, localizada na Cidade Industrial de Curitiba. O corpo foi localizado próximo à Rua Bernardo Meyer. Testemunhas relataram à Banda B que aproximadamente quinze pessoas se reuniram para linchar o homem, alegando que ele estaria assediando mulheres e crianças na região.

Detalhes do linchamento

Segundo relatos, a vítima foi agredida com pedras e pedaços de pau antes de ser jogada no rio. A Polícia Militar foi acionada e aguardou a chegada do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) para retirar o corpo da água. Vale ressaltar que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas ainda não foi possível identificá-lo.

Investigação em andamento

As autoridades estão investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e identificar os responsáveis pelo linchamento. É importante aguardar o desenrolar das investigações para obter mais informações sobre o ocorrido.

