Homem é linchado após assediar mulheres e crianças e é encontrado morto dentro de rio na CIC

Homem é encontrado morto dentro de rio na CIC; ele teria sido linchado após assediar mulheres e crianças

Um homem foi encontrado morto dentro do Rio Barigui, na tarde deste domingo (17), na Vila Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba, na altura da Rua Bernardo Meyer. Testemunhas afirmaram à reportagem da Banda B que cerca de 15 pessoas teriam se juntado para linchar a vítima que estaria assediando mulheres e crianças na região.

O homem teria sido agredido com pedras e pedaços de pau, na sequência sendo jogado dentro do rio. A Polícia Militar foi acionada e aguardou a chegada do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático) para a retirada do corpo de dentro da água.

O aspirante-oficial da PM, Mayer, disse à Banda B que a vítima estava usando uma tornozeleira eletrônica e ainda não foi identificada.

“Não tem como saber quem é o cidadão ou porque ele estava usando a tornozeleira. Também ainda não podemos afirmar a causa da morte, se ele realmente foi agredido, a perícia médica é que pode dizer se ele sofreu ou não agressões”, explicou o PM.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: www.bandab.com.br