“Nova linha de ônibus atende funcionários da Cidade Industrial de Curitiba, trazendo mais segurança e praticidade”

A Urbanização de Curitiba (Urbs) inaugura nova linha de ônibus para atender funcionários da CIC

A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação, nesta segunda-feira (18), a linha 723-Emilio Romani, que vai atender funcionários de empresas da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A nova linha era um pedido antigo dos trabalhadores da região, que passam a ter ponto próximo do local de trabalho e mais segurança para se deslocar. A previsão é atender 1,2 mil pessoas por dia.

Com 11,9 quilômetros de extensão no trajeto de ida e volta, a linha 723 vai funcionar nos dias úteis, com tempo de viagem de 35 minutos. Serão beneficiados diretamente funcionários de cinco empresas: Biotrop, Metalfim, Oregon, Manuli-Fitasa e Total Química.

Itinerário da linha 723-Emilio Romani

A linha 723 realiza itinerário pelas seguintes ruas:

Pedro Gusso

Des. Cid Campelo

Vicente Micheloto

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira

Cyro Correia Pereira

Emílio Romani

Paul Garfunkel (sentido bairro)

E pelas seguintes ruas no sentido Terminal CIC:

Paul Garfunkel

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira

Vicente Micheloto

José Rodrigues Pinheiro

João Chede

Des. Cid Campelo

Pedro Gusso

Essa é a segunda linha implantada pela Urbs para atender funcionários de empresas da CIC neste ano. Em outubro, entrou em operação a linha 722-Complexo Industrial, ligando o terminal Caiuá à região industrial. A linha beneficiou diretamente funcionários de cinco empresas: SVD Transportes; Kuehne e Nagel, Vitao Alimentos, OVD e Grasp. Do Terminal Caiuá, a linha segue pela Rua Lodovico Kaminski, Alfredo Constantino Moro e termina na marginal da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.tribunapr.com.br