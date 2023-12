Policial civil é preso em flagrante suspeito de roubo de carro em Curitiba

Servidor é preso em flagrante pela Polícia Militar por roubo de carro em Curitiba

Um policial civil foi detido pela Polícia Militar (PM-PR) suspeito de roubar um carro em Curitiba. A prisão ocorreu na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe policial recebeu informações sobre o veículo roubado e conseguiu localizá-lo na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Após realizar a abordagem, o suspeito, que se identificou como policial civil, afirmou estar armado.

Durante a revista, os policiais encontraram drogas com o suspeito. Além disso, foi constatado que ele portava um revólver carregado. O dono do carro compareceu ao local e reconheceu o policial como autor do crime.

O policial foi conduzido para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A Polícia Civil (PC-PR) informou que além das medidas criminais, o policial também será responsabilizado administrativamente, podendo receber pena de demissão.

A PC-PR reforçou que não compactua com desvios de conduta e que zela pela manutenção da legalidade, combatendo e punindo quaisquer desvios.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: jornalfloripa.com.br