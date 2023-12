Policial civil é preso em flagrante por roubo de carro e posse de cocaína em Curitiba

Policial civil é preso suspeito de roubar carro em assalto à mão armada em Curitiba

No último domingo (17), um policial civil foi preso em flagrante sob a suspeita de roubar um carro ao assaltar um homem à mão armada, em Curitiba (PR). Além disso, a Polícia Militar (PM) encontrou cocaína com o agente.

O dono do carro acionou a PM durante a tarde para denunciar o assalto que havia sofrido no bairro Boqueirão. Uma viatura que estava próximo ao local iniciou as buscas pelo automóvel e o encontrou.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial civil estava fugindo com o veículo em direção a São José dos Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba. Os PMs tentaram abordar o suspeito, mas ele não acatou a ordem de parada e fugiu. Houve perseguição por alguns metros, e os policiais militares conseguiram abordar o suspeito.

“De imediato, o indivíduo que estava conduzindo o veículo com alerta [de roubo] já se intitulou como policial civil e relatou que estava armado. Ele portava um revólver”, diz o documento. Havia oito munições intactas na arma.

Segundo a PM, durante a abordagem, ao menos três embalagens com cocaína foram encontradas com o policial civil.

Após a prisão, a vítima do roubo compareceu ao local onde o policial foi abordado e o reconheceu como o autor do assalto à mão armada. Ele também reconheceu a arma usada pelo suspeito.

O policial civil foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), onde permaneceu preso.

A Polícia Civil do Paraná informou que autuou o agente em flagrante e que ele irá responder pelos atos em esfera criminal e administrativa. “Além da esfera criminal, o policial irá responder administrativamente, podendo receber pena de demissão. A PCPR não compactua com desvios de conduta, zelando severamente pela manutenção da legalidade, combatendo e punindo quaisquer desvios”, diz a nota.

A reportagem tenta contato com a defesa do policial preso. O servidor atua no órgão desde outubro de 2010, e a renda mensal bruta dele chega a R$ 9 mil.

