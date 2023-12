“Policial civil é preso por roubo de carro e porte de cocaína em Curitiba”

Policial civil é preso em Curitiba por roubo de carro e porte de cocaína

No último domingo (17), um policial civil foi preso em Curitiba (PR) após roubar um carro e ser encontrado portando cocaína. O crime ocorreu no bairro Boqueirão, onde o policial assaltou um homem à mão armada e fugiu com o veículo. A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar o carro e iniciou uma perseguição ao suspeito, que foi abordado posteriormente. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo e três pacotes de cocaína em posse do policial.

O proprietário do veículo reconheceu o policial como o autor do assalto, além de identificar a arma utilizada por ele. O policial foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), onde permaneceu detido.

A Polícia Civil do Paraná informou que o policial será responsabilizado criminal e administrativamente pelo ocorrido, podendo até mesmo ser demitido. O policial atua no órgão desde outubro de 2010 e recebe um salário mensal de R$ 9 mil. A defesa do policial não foi localizada para comentar o caso.

Consequências para o policial

O policial civil envolvido no roubo de carro e porte de cocaína enfrentará consequências tanto no âmbito criminal quanto no administrativo. Além de responder judicialmente pelo crime cometido, ele poderá ser demitido do cargo. A Polícia Civil do Paraná não tolera condutas ilícitas por parte de seus membros e tomará as medidas cabíveis para garantir a integridade e a confiança da população no trabalho policial.

Fonte: maringapost.com.br