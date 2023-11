“Tragédia no Contorno Leste: Motociclista morre em acidente com caminhão em Curitiba”

Motociclista morre em acidente com caminhão no Contorno Leste, em Curitiba

Uma motociclista perdeu a vida após se envolver em uma colisão com um caminhão no Contorno Leste, entre os bairros Sítio Cercado e Ganchinho, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (8). O motorista do caminhão relatou que apenas ouviu o barulho e não teve tempo de reagir.

O acidente ocorreu na pista sentido a Curitiba do Contorno Leste. A motociclista colidiu com um caminhão carregado que seguia para Maringá, no Norte do Paraná.

“Assim que ouvi o barulho, pisei no freio, mas não deu tempo. Acredito que ela tenha se assustado com outro caminhão que balançou, mas não chegou a fechar ela, apenas se perdeu. Não tive tempo de fazer nada”, afirmou Junior Crispa, o motorista do caminhão.

De acordo com o sargento Sérgio, dos bombeiros, o socorro chegou rapidamente, porém não foi possível salvar a motociclista.

“Quando chegamos, constatamos que a vítima já estava em óbito. Segundo a informação do caminhoneiro, ela teria caído embaixo do rodado do caminhão. Não temos informações se ela colidiu com outro veículo ou com o próprio caminhão”, explicou o sargento Sérgio.

Em decorrência do acidente, a rodovia precisou ser temporariamente fechada, mas o trânsito foi desviado pela marginal e a pista foi liberada em seguida. O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: www.portaldotransito.com.br