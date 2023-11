“Tragédia nas rodovias federais do Paraná: Quatro mortos em acidentes de trânsito”

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Quatro pessoas morrem em acidentes de trânsito no Paraná</h1> Entre a noite de terça-feira (7) e a tarde de quarta-feira (8), quatro pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias federais do Paraná. Os acidentes ocorreram nas seguintes vias: <ul> <li>BR-277: 2 mortes</li> <li>BR-116: 1 morte</li> <li>BR-376: 1 morte</li> </ul> <h2>Acidente na BR-376</h2> O primeiro acidente aconteceu na noite de terça-feira. Um motorista de 36 anos faleceu após colidir seu carro na traseira de uma carreta na BR-376, em São José dos Pinhais. <h2>Acidente na BR-116</h2> No Contorno Leste, bairro Sítio Cercado, em Curitiba, ocorreu um acidente entre uma moto e uma carreta que resultou na morte da motociclista Alexandra Teixeira. <h2>Acidentes na BR-277</h2> Dois caminhoneiros perderam a vida em acidentes na BR-277. O primeiro ocorreu em Morretes, envolvendo dois caminhões. O segundo acidente foi registrado em Balsa Nova. <h3>Receba notícias no seu celular</h3> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Clique aqui</a> para acessar. Fonte: Gazeta do Bairro

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br