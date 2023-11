Coritiba vence e rebaixa o América-MG

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba venceu o América-MG por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (08/11), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro Tempo

O Coritiba dominou a partida com facilidade e sofreu pouco com a falta de objetividade e acomodação do América.

O Coritiba abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Robson cruzou para área, o colombiano Salebastian desviou a bola, e Bruno Gomes cabeceou para o gol.

O Coritiba se fechou, e ficou na estratégia de contra-ataques, aos 35 minutos, Slimani tocou de cabeça para Marcelino Moreno que aproveitou para chutar firme e marcar o segundo gol do Coritiba.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa, América tentou uma reação com três mudanças, mas não alcançou êxito.

Marlon e Everaldo tentaram levar perigo ao gol mas sem sucesso.

Tranquilo no jogo, o Coritiba seguiu criando oportunidades e tocando a bola.

Aos 24 minutos, Robson recebeu um passe de Natanael, dominou e bateu na saída do goleiro para marcar o terceiro gol da equipe visitante.

Como Fica

O Coritiba está na 19ª posição, com 26 pontos. E esta 11 pontos do primeiro time fora do Z4.

O América-MG segue na lanterna, com 21 pontos. E com o resultado está rebaixado para a Série B em 2024.

Próximos Jogos

O Coritiba volta a campo no sábado, dia 11, contra o Cruzeiro na Vila Capanema, às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o América-MG, visita o Vasco, no dia 12 de novembro, domingo, às 18h30, no Estádio São Januário.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0X3 CORITIBA

33ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

América-MG: Jori; Mateus Henrique (Daniel Borges, no intervalo), Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon (Wellington Paulista, aos 25′ do 2t); Breno (Adyson, no intervalo), Juninho, Martinez e Benítez (Everaldo, no intervalo); Mastriani e Felipe Azevedo (Marcinho, aos 25′ do 2t). Técnico: Fabian Bustos.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Henrique, Thalisson e Victor Luis (Jamerson, aos 21′ do 2t); Sebástian Gomez (Matheus Bianqui, aos 28′ do 2t), Andrey (Fransérgio, aos 36′ do 2t) e Bruno Gomes; Marcelino Moreno (Garcez, aos 36′ do 2t), Robson e Islam Slimani (Diogo Oliveira, aos 21′ do 2t).

Técnico: Thiago Kosloski.

Gols: Bruno Gomes, aos 21′ do 1t (0-1); Marcelino Moreno, aos 35′ do 1t (0-2); Robson, aos 24′ do 2t (0-3)

Cartões amarelos: Sebastián Gómez (CFC)