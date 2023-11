“Concurso público: Fundação Estatal de Atenção à Saúde abre vagas em Curitiba”

Concurso da Feas oferece vagas em diversas especialidades da saúde

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), responsável pela gestão de 28 unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba, abriu um processo seletivo com oportunidades em várias áreas da saúde. As inscrições para o certame começam nesta quinta-feira (9).

De acordo com o edital, o processo seletivo público oferece um total de 44 vagas, sendo a maioria delas destinada a médicos e cargos administrativos. Também há oportunidades para educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e cargos técnicos.

As inscrições podem ser realizadas através do site da Objetiva Concursos, empresa responsável pela organização do processo seletivo.

O investimento para se inscrever é de R$ 90 para os níveis técnico e médio, e R$ 130 para as vagas de nível superior. O prazo de inscrição encerra em 15 de dezembro.

Para candidatos sem acesso à internet, também é possível fazer a inscrição presencialmente. Nesse caso, os interessados devem comparecer à sede da Feas, localizada na Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161, sala 208, no bairro Capão Raso, entre 8h30 e 12h.

O processo seletivo será dividido em duas etapas, conforme o edital. A primeira etapa consiste em uma prova objetiva, que reunirá todos os candidatos inscritos e está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024. Os melhores classificados passarão para a segunda etapa, que consiste em uma prova de títulos.

A Feas é responsável pela administração de 28 unidades do SUS em Curitiba, incluindo o Hospital Municipal do Idoso e o programa de atenção domiciliar Saúde em Casa. Além disso, a fundação também gerencia o Centro Médico Comunitário Bairro Novo, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, Fazendinha e CIC, a Central Saúde Já Curitiba e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros equipamentos públicos.

