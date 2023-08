“Tragédia no Capão Raso: Policial Militar morre em acidente de trânsito”

Fatalidade

Um trágico acidente ocorreu no Capão Raso no início da tarde desta quinta-feira.

Acidente na Rua Antonio Gasparin

Infelizmente, um cabo da Polícia Militar do Paraná perdeu a vida após se envolver em um acidente de trânsito ao sair do trabalho. O cabo estava em uma moto quando ocorreu o acidente na Rua Antonio Gasparin, no Capão Raso. A motocicleta pegou fogo, mas as chamas foram rapidamente controladas. No entanto, o policial não resistiu.

Fonte: www.bemparana.com.br