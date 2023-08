“3ª Ação Empregabilidade: Evento conecta pessoas com deficiência a oportunidades de emprego”

Ação Empregabilidade: Oportunidades de emprego para pessoas com deficiência

No dia 3 de agosto, o Departamento dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (DPCD) promoveu a 3ª Ação Empregabilidade, um evento que reuniu cerca de 150 pessoas com os mais diversos tipos e graus de deficiência. O objetivo era aproximar os candidatos das oportunidades de emprego, e para isso, foram disponibilizadas perto de mil vagas oferecidas por 21 empresas e instituições.

Empresas e instituições participantes

Entre as empresas e instituições que participaram do evento estavam: Adservi, Atacadão, Berneck, Blokton, BRF Foods, CIEE/PR, DBM Contact Center, Condor, DHL Logística, Droga Raia, Festval, Instituto Barigui, Protege, Master Vigilância, Orbenk, SoftMarketing, TRC Taborda, Unidas, Zamp Burger King, Sodexo e Grupo Altum, além do escritório local do Sine, operacionalizado pela FAS.

Depoimentos de sucesso

A diretora do DPCD, Denise Moraes, comentou que o evento foi um sucesso e já estão se preparando para a Semana da Empregabilidade 2023, em parceria com a FAS. Lucas Gustavo da Silva, um dos candidatos, ficou animado com a possibilidade de trabalhar na Droga Raia. Maria Araújo, por sua vez, veio em busca de uma vaga de auxiliar de produção. Já Nycolas Mello de Salles, estudante de Biomedicina, estava aberto a diferentes oportunidades.

Valorizando a inclusão

A contratação de pessoas com deficiência é uma exigência da Lei Brasileira de Inclusão para organizações com mais de 100 trabalhadores. Por isso, eventos como a Ação Empregabilidade são fundamentais para promover a inclusão e oferecer oportunidades para esse público.

Depoimentos dos atendentes

Auxiliar administrativo da FAS, Odenice Bernardina da Silva, que atendeu os candidatos surdos usando Libras, destacou a importância de ter conhecimento em Libras para ajudar as pessoas. Clarice Mei Carrasco, gerente do Instituto Barigui, elogiou a organização do evento e explicou que a instituição oferece capacitação para as pessoas com deficiência antes de colocá-las no mercado de trabalho.

Fonte: busaocuritiba.com