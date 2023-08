Policial Militar morre em acidente de trânsito após sair do batalhão

Policial Militar morre em acidente de trânsito em Curitiba

No dia 3 de agosto de 2023, um trágico acidente de trânsito resultou na morte de um cabo da Polícia Militar (PM) em Curitiba (PR). O servidor, de 47 anos, pilotava uma motocicleta quando colidiu com um caminhão e um carro no bairro Capão Raso.

O acidente ocorreu na rua Antônio Gasparin, pouco tempo depois do policial sair do batalhão em que estava atuando. Ao chegarem no local, os socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram Carlos Rodrigo de Souza inconsciente. Infelizmente, todas as tentativas de reanimá-lo foram em vão e ele faleceu no local do acidente.

Após a colisão, a motocicleta do PM chegou a pegar fogo, mas foi rapidamente controlado por populares com extintores. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos no acidente. É importante ressaltar que acidentes de trânsito são eventos trágicos que podem ocorrer a qualquer momento, reforçando a importância de dirigir com responsabilidade e respeitar as leis de trânsito.

Fonte: www.bandab.com.br