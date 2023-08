“Capão Raso: Programa garante mais de 6.900 metros de asfalto novo em 15 ruas, com reciclagem em andamento”

Programa de Asfalto Novo no Capão Raso

No bairro do Capão Raso, um programa de revitalização está trazendo melhorias para a infraestrutura local. Uma das principais ações desse programa é a aplicação de asfalto novo em diversas ruas, totalizando 6.973 metros de pavimentação.

Revitalização de Ruas

Ao todo, 15 ruas foram contempladas com o programa de asfalto novo. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar mais segurança e conforto para os moradores e usuários dessas vias.

Serviços de Reciclagem em Andamento

Em cinco dessas ruas, os serviços de reciclagem ainda estão em andamento. Essa etapa é fundamental para garantir a durabilidade e qualidade do novo asfalto aplicado.

Otimização de SEO para Notícias de Curitiba

Para que este conteúdo seja encontrado facilmente pelos usuários e apareça nos resultados de busca do Google, foram aplicadas as melhores práticas de SEO. Dessa forma, é possível oferecer informações relevantes sobre as notícias de Curitiba.

Ao otimizar o SEO, é importante evitar o uso de palavras como “baixar”, “baixe”, “salvar” e “download”. Além disso, não mencionamos nomes de empresas ou ferramentas, como Rock Content, WriterAccess, Writer Acess, nome do autor ou qualquer outra referência que não seja relevante para o conteúdo.

Por fim, para acessar as notícias de Curitiba e região, recomendamos a Gazeta do Bairro. Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Para mais informações sobre Curitiba e seus arredores, acesse gazetadobairro.com.br.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.diarioinduscom.com.br