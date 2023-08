“Tragédia na Jornada Mundial da Juventude: Brasileiro de 32 anos morre durante evento em Lisboa”

Homem de 32 anos morre durante evento da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa

Joel Aparecido Barbosa Júnior, um homem de 32 anos de idade, natural de Curitiba, faleceu durante um evento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, Portugal, de acordo com a Arquidiocese de Curitiba.

Segundo a organização, Joel sofreu um mal súbito enquanto caminhava e foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. O óbito ocorreu no dia de sábado (5).

A arquidiocese publicou uma mensagem em suas redes sociais: “Viveu seu último dia de vida com intensidade, buscando nosso Senhor presente na figura do papa e junto a juventude do mundo inteiro. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar para ele sua Luz”.

Membro ativo do Santuário São Francisco de Assis

Joel era membro ativo do Santuário São Francisco de Assis, localizado no bairro Xaxim, e compareceu ao evento acompanhado de seus colegas da igreja. Além disso, desempenhava diversas funções dentro do Coro e Orquestra Arquidiocesanos Luz dos Pinhais, incluindo ser coralista, fazer parte da equipe técnica e integrar o comitê administrativo.

No mês de maio, Joel recebeu uma honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) em reconhecimento aos serviços prestados na Igreja Católica.

A Pastoral Juvenil da CNBB também lamentou a morte de Joel nas plataformas digitais, afirmando: “Cremos na vida eterna. Apesar de repentino, o chamado de Joel à eternidade aconteceu enquanto partilhava sua vida com a juventude. Uma memória que será lembrada com carinho. Gratidão por sua doação com os jovens”.

Ministério das Relações Exteriores está em comunicação com as autoridades locais

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Itamaraty, está ciente da situação e em comunicação com as autoridades locais para investigar as circunstâncias da morte de Joel. Além disso, oferece apoio consular aos parentes do cidadão brasileiro.

Até o momento, não há informações sobre o transporte do corpo, cerimônia de despedida e sepultamento.

Fonte: www.contrafatos.com.br