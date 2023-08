Homem suspeito de assaltar mercado em Curitiba alega “legítima defesa” ao atirar contra funcionário

Suspeito de assalto em Curitiba alega legítima defesa ao atirar contra funcionário

O homem suspeito de assaltar um mercado no bairro Xaxim, em Curitiba, na manhã da última quarta-feira (2), disse à polícia que agiu em “legítima defesa” ao atirar contra o funcionário, que foi socorrido em estado grave ao Hospital do Trabalhador.

Ele e um comparsa, que estaria dirigindo um veículo Corsa de cor vermelha utilizado no crime, se apresentaram à delegacia na noite desta segunda-feira (7). O funcionário, por outro lado, está internado em coma induzido.

Explicação da legítima defesa

O delegado João Marcelo Renk Chagas, da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), explicou a “legítima defesa” mencionada pelo suspeito. Segundo o delegado, o homem afirmou que teria visto o funcionário sacando uma arma no momento em que fugia do estabelecimento.

Eles foram interrogados na data de ontem, corroboraram as versões dos fatos ao afirmarem que um deles, um rapaz de 23 anos, efetuou os disparos. Eles disseram que o funcionário, que está internado em estado grave no hospital e na visão deles seria um segurança do mercado, teria puxado uma arma de fogo. Aí, o homem resolveu efetuar quatro disparos contra o funcionário.

O comparsa, ainda, de acordo com Chagas, disse no depoimento que, em um primeiro momento, o veículo seria usado apenas para o roubo e foi ter conhecimento dos disparos durante a fuga. A arma não foi apresentada à polícia, mas o veículo, telefones e outros objetos foram apreendidos.

Por força da lei, a dupla não foi presa em flagrante pela polícia. No entanto, Chagas afirmou que ambos podem ser indiciados por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

Funcionário baleado está em estado grave

Neste momento, o funcionário, que teria mais de 50 anos e seria um motorista do mercado, está internado em coma induzido no Hospital do Trabalhador. A polícia pretende ouvir o homem, assim que ele sair do hospital.

É um estado grave. Ela [vítima] permanece internada na UTI e não foi ouvida porque se encontra em coma induzido, segundo as informações que temos do hospital. Já foi solicitado cópia do prontuário para ser encaminhado ao IML e ser feito um laudo indireto, em um primeiro momento, mas ele ainda não foi ouvido dada a situação de que ele permanece entubado.

A dupla teria levado cerca de R$ 5 mil reais do mercado.

Defesa dos suspeitos

A Banda B já localizou a defesa dos suspeitos para pedir um posicionamento sobre o caso. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

