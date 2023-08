“Tragédia na Jornada Mundial da Juventude: Curitibano falece subitamente em Portugal”

Curitibano Joel Aparecido Barbosa Júnior falece durante Jornada Mundial da Juventude em Portugal

O curitibano Joel Aparecido Barbosa Júnior, de 31 anos, infelizmente faleceu no último sábado (05) enquanto participava da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Joel, que era membro do Santuário São Francisco de Assis e do Coral da Arquidiocese, sofreu um mal súbito enquanto caminhava durante o evento.

Amigos descrevem Joel como uma pessoa de fé e sempre disposta a ajudar. Sua perda foi lamentada pelo Setor da Juventude da Arquidiocese de Curitiba, que emitiu uma nota oficial em homenagem ao jovem. “É com imenso pesar que anunciamos a toda juventude a passagem de nosso irmão Joel Barbosa Júnior, jovem tlcista do Santuário São Francisco de Assis, que estava presente em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude. Viveu seu último dia de vida com intensidade, buscando nosso Senhor presente na figura do papa e junto a juventude do mundo inteiro. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar para ele sua Luz!”, informou a nota.

Fonte: www.tribunapr.com.br