“Confissão chocante: Suspeitos de assalto em mercado se entregam à Polícia Civil e alegam legítima defesa”

<title>Dois suspeitos se apresentam à Polícia Civil após assalto em mercado</title> <h1>Dois suspeitos se apresentam à Polícia Civil após assalto em mercado</h1> Dois homens, suspeitos de envolvimento no assalto em um mercado no bairro Xaxim, em Curitiba, se apresentaram à Polícia Civil. Os indivíduos confessaram que foram até o estabelecimento comercial e um deles declarou que atirou contra o segurança por legítima defesa. Um dos homens foi o responsável por entrar no mercado para cometer o assalto, já o outro seria o responsável por auxiliar na fuga. "Informaram que foram praticar um roubo, um deles desceu do veículo há algumas quadras, saiu e retornou em um ponto de encontro. O motorista do veículo ficou rodando", comentou o delegado João Marcelo Renk Chagas. O veículo utilizado no crime, que seria da irmã de um dos suspeitos, foi apreendido. Existe a suspeita de um terceiro envolvido no crime, que seria um adolescente. A dupla foi liberada. Data: 8 de agosto de 2023, às 11h11. <h2>Polícia Civil do Paraná</h2> <h2>Segurança</h2> <h2>Curitiba</h2> <h2>Guilherme Becker</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br