“Tragédia na BR-376: Motociclista morre após ser atropelado por caminhão e moto pega fogo”

Um trágico acidente ocorreu na manhã de hoje na BR-376, o Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), resultando na morte de um motociclista de aproximadamente 25 anos. O acidente aconteceu por volta das 8h e chocou os motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros, o motociclista acabou esbarrando em um primeiro caminhão, perdendo o equilíbrio e caindo embaixo do rodado de outro caminhão que seguia ao lado. Infelizmente, o motorista do segundo caminhão não teve tempo de perceber o que aconteceu.

“Um motorista que estava atrás disse que ele tentou pegar o corredor quando acabou colidindo contra o caminhão e caindo embaixo do outro. Possivelmente perdeu o equilíbrio e o caminhão que passava ao lado nem viu, só percebeu que a moto passou embaixo do rodado, perdeu o freio e conseguiu ver o que tinha acontecido”, relatou o sargento Evandro, dos bombeiros.

Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 50 metros e acabou pegando fogo, resultando na morte imediata do motociclista.

“Chegamos ao local e já tinha uma ambulância do Samu, o médico constatou o óbito, as lesões realmente eram incompatíveis com a vida. A moto foi arrastada em torno de uns 50 metros embaixo do rodado e acabou pegando fogo, nós controlamos o incêndio e retiramos o veículo da pista”, comentou o sargento Evandro, dos bombeiros.

O caminhoneiro, ao perceber o que havia acontecido, parou alguns metros à frente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou um boletim de ocorrência do acidente.

Este trágico acidente serve como um lembrete da importância de dirigir com cuidado e respeitar as leis de trânsito. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do motociclista neste momento difícil.

