“Equipe da ROTAM apreende grande quantidade de drogas em Curitiba: 22 kg de maconha, 7 kg de haxixe e 750 buchas de cocaína”

<title>Ocorrência Policial em Curitiba</title> <h1>Ocorrência Policial em Curitiba</h1>

<h2>Equipe da ROTAM realiza abordagem em Curitiba</h2> Nesta terça-feira (21), uma equipe da ROTAM do 23° Batalhão de Polícia Militar estava em patrulhamento pelo bairro Cidade Industrial de Curitiba quando avistou um veículo celta de cor preta. Ao perceber a presença da viatura policial, o condutor do veículo tentou empreender fuga, mas foi alcançado pela equipe após um breve acompanhamento. <h2>Encontradas drogas no veículo e no apartamento do suspeito</h2> Após a abordagem, foram realizadas buscas no veículo, onde foram encontradas várias buchas de cocaína. O indivíduo abordado confessou que em seu apartamento, localizado na cidade de Araucária, havia mais entorpecentes. A equipe de ROTAM se deslocou até o apartamento informado pelo suspeito e encontrou várias buchas de cocaína, além de tabletes de maconha e haxixe. <h2>Prisão do suspeito e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil</h2> O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, onde ficará à disposição da Justiça. <h2>Resultados da ocorrência</h2> <ul> <li>01 pessoa presa</li> <li>01 veículo apreendido</li> <li>22 kg de maconha</li> <li>7 kg de mescla de haxixe</li> <li>168 g (750 buchas) de cocaína</li> <li>80 g de haxixe</li> <li>R$392,00 apreendidos</li> </ul> <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para mais informações sobre ocorrências policiais em Curitiba e região, acesse o site <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>.

Fonte: plantao190.com.br