“Mutirão de empregos na construção civil em Curitiba: mil vagas com carteira assinada até o final do ano”

<h2>Mutirão de Empregos com Vagas na Construção Civil</h2> No dia 22 de novembro de 2023, Curitiba receberá um mutirão com vagas de emprego com carteira assinada para trabalhadores da área da construção civil. O evento, organizado pelo Senai Paraná em parceria com o Sinduscon-PR, acontecerá na Rua da Cidadania Boa Vista, a partir das 9h. <h2>Oportunidades para Todos</h2> O objetivo do mutirão é receber e cadastrar currículos de pessoas interessadas em trabalhar no setor da Construção, independentemente de terem ou não experiência prévia. O atendimento aos interessados ocorrerá das 9h às 16h. <h2>Mais de Mil Vagas de Emprego</h2> De acordo com dados do Sinduscon-PR, até o final de 2023, a indústria da construção deve gerar aproximadamente mil vagas de emprego formal, com carteira assinada e todos os benefícios. Nas últimas edições do Emprega Senai da Construção, mais de 800 currículos foram recebidos e encaminhados às empresas do setor. <h2>Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento</h2> Além das vagas de emprego, o mutirão também oferecerá cursos gratuitos de aperfeiçoamento e qualificação profissional com foco no setor da construção. As turmas terão início em 2024. <h2>Participe do Emprega Senai da Construção</h2> Aproveite essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho da construção civil em Curitiba. O evento acontecerá nesta quinta-feira, dia 22 de novembro, das 9h às 16h, na Rua da Cidadania Boa Vista, localizada na Avenida Paraná, 3600, no bairro Bacacheri. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

