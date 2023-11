“Lotofácil premia apostadores com mais de meio milhão de reais no concurso 2959”

Lotofácil: Resultado do Concurso 2959 premia apostadores com R$ 582.198,82

A Lotofácil realizou mais uma edição em 21/11/2023, o concurso 2959, e premiou apostadores com R$ 582.198,82 para quem acertou 15 dezenas. As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 2 apostas ganhadoras levaram para casa o prêmio de R$ 582.198,82 cada. As apostas premiadas foram registradas em:

Jundiaí/SP: 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

São Paulo/SP: 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 392 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 889,75.

A arrecadação total da edição foi de R$ 17.791.506,00 e a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no dia 22/11/2023, é de R$ 5.000.000,00.

Apostas premiadas com 14 dezenas no Paraná

Confira as apostas premiadas com 14 dezenas no Paraná:

Em Campo Mourão, na lotérica “Loterica Indio Bandeira”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Carambeí, na lotérica “Loterica Vila Rica”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Bolão, com apenas 4 cotas. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,72.

Em Colombo, na lotérica “Loterias Osasco”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “A Pioneira Da Sorte”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Loterias Capao Raso”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Loterias Capao Raso”, um apostador escolheu “15” números, optou por fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Loterias Em Canais Eletronicos”, um apostador escolheu “15” números, optou por fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Loterias Juveve”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Loterias Vila Sao Pedro”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Curitiba, na lotérica “Rei Da Sorte”, um apostador escolheu “15” números, optou por fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Foz Do Iguaçu, na lotérica “Lotefoz”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Guarapuava, na lotérica “Bagatoli Loterias”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Joaquim Távora, na lotérica “Takeuti Loterias”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Loanda, na lotérica “Loterias Loanda”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Londrina, na lotérica “Loterica Tiete”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Em Umuarama, na lotérica “Aspen”, um apostador escolheu “15” números, optou por não fazer a opção de “teimosinha” e apostou de forma Simples, com apenas 1 cota. A premiação para esta aposta foi de R$ 889,75.

Apostas e Sorteios

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Os sorteios da Lotofácil são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

