“Tragédia na BR-116: Mulher morre em acidente envolvendo caminhão em Curitiba”

Acidente na BR-116 em Curitiba resulta na morte de uma mulher

Uma mulher perdeu a vida nesta quarta-feira (8) em um trágico acidente ocorrido na BR-116, no Contorno Leste, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. A vítima, identificada como Alexandra Teixeira, de 32 anos, estava a caminho do trabalho em sua motocicleta quando foi fechada por um carro. O desequilíbrio causado pelo incidente resultou em uma colisão com a lateral de um caminhão, fazendo com que a mulher caísse embaixo do rodado. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Detalhes do acidente

O acidente ocorreu na BR-116, uma das principais rodovias que cortam a cidade de Curitiba. Alexandra Teixeira estava seguindo para o trabalho quando um carro invadiu sua faixa, fechando-a repentinamente. Sem tempo para reagir, a motociclista perdeu o equilíbrio e colidiu com a lateral de um caminhão que transitava ao seu lado. O impacto fez com que ela caísse embaixo do rodado do veículo de carga, resultando em ferimentos fatais.

Identificação da vítima

A vítima do acidente foi identificada como Alexandra Teixeira, uma mulher de 32 anos. Ela era moradora do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, e estava a caminho do trabalho quando ocorreu o trágico incidente. Infelizmente, Alexandra não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Consequências do acidente

O acidente na BR-116 resultou em uma perda irreparável. Alexandra Teixeira deixou familiares e amigos enlutados com sua partida prematura. Além disso, a tragédia serve como um lembrete da importância de respeitar as regras de trânsito e dirigir com responsabilidade, evitando situações que possam colocar em risco a vida de outras pessoas.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mznoticia.com.br