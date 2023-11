“Tragédia no trânsito: Motociclista morre após acidente envolvendo caminhão em Curitiba”

Motociclista morre em acidente de trânsito em Curitiba

Uma trágica ocorrência marcou a manhã desta quarta-feira (8) em Curitiba. Uma motociclista de 32 anos, identificada como Alexandra Prestes Teixeira, perdeu a vida em um acidente de trânsito no Contorno Leste, entre os bairros Sítio Cercado e Ganchinho.

O acidente ocorreu quando a vítima caiu embaixo de um caminhão, que passou com os rodados sobre o seu corpo. O motorista do caminhão relatou que só percebeu o ocorrido após ouvir um barulho. Ele acredita que a motociclista tenha se assustado com outro caminhão que balançou, resultando na queda.

Infelizmente, o motorista não conseguiu frear a tempo e o acidente foi fatal. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas não puderam fazer nada para salvar a vítima, que já estava em óbito. Ainda não se sabe se a motociclista colidiu com outro veículo antes de cair sob o caminhão.

Tragédia durante trajeto para o trabalho

Alexandra Prestes Teixeira residia em São José dos Pinhais e estava a caminho do trabalho quando ocorreu a fatalidade. A perda dessa jovem motociclista deixa um vazio na comunidade e nos corações de seus entes queridos.

