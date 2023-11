Com muitos desfalques, Athletico fica no empate com o Fortaleza

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico ficou só no empate com o Fortaleza por 1 a 1, nesta quarta-feira (8), na Ligga Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. O resultado foi ruim para ambos que estão cada vez mais afastados da vaga na Libertadores 2024.

Apesar de todas as dificuldades para escalar o time, o técnico Wesley Carvalho montou um Athletico que tinha apenas uma improvisação que era o Erick na lateral-direita. Só que era uma formação que nunca jogaram junto, e mal treinaram também. Assim, o Fortaleza, mais organizado e entrosado, começou dominando. Mas o Furacão foi equilibrando a partida e chegando ao campo de ataque. Faltavam, entretanto, chances de gol. Até a metade do primeiro tempo, não houve um lance de perigo sequer, tanto para o Furacão quanto para o Leão.

A torcida na Ligga Arena estava impaciente. O primeiro arremate a gol do Athletico foi de Alex Santana aos 25 minutos, e para fora. Era pouco para quem tinha a obrigação de vencer. E a defesa sofria na tentativa de alternar os esquemas com dois e três zagueiros. Vitor Bueno foi o primeiro a levar mesmo perigo a João Ricardo. E aos 33 minutos Rômulo sentiu a coxa e deu lugar a Willian Bigode. Mas, no final da primeira etapa, quem chegou com muito perigo foi o Fortaleza, com Lucero de cabeça acertando a trave.

No segundo tempo, tentando pressionar o Fortaleza, o Athletico iniciou o segundo tempo mais no campo de ataque. Mas os erros técnicos se repetiam. Lances simples eram desperdiçados. E o Leão do Pici aproveitou. Aos 9 minutos, ninguém foi no rebote e Guilherme chutou forte no canto, abrindo o placar. Mas o Furacão empatou rapidamente, Erick cruzou e Willian Bigode empatou, na primeira vez que foi acionado. Com o empate, Wesley Carvalho resolveu mudar, colocando Christian e Zapelli em campo. O jogo melhorou muito.

E o Athletico passou a dominar a partida. Bigode teve outra grande chance, mas cabeceou para fora. O técnico Juan Pablo Vojvoda decidiu arriscar com Caio Alexandre, Calebe e Yago Pikachu. E o Furacão perdeu mais um jogador lesionado, desta vez foi Matheus Felipe que saiu e Hugo Moura entrou. Jogando dentro do campo do Fortaleza, o Rubro-Negro não parou de pressionar, mas não conseguiu virar mais um jogo, ficando em um empate amargo para os dois lados.

O Athletico no momento é o sétimo colocado, com 50 pontos, a três pontos do G6. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Bahia, no domingo (12), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

33ª rodada – 08/11/2023

Athletico 1×1 Fortaleza

Athletico:

Bento; Erick, Thiago Heleno, Matheus Felipe (Hugo Moura) e Vinicius Kauê; Cuello, Fernandinho, Alex Santana (Christian) e Canobbio; Vitor Bueno (Zapelli) e Rômulo (Willian Bigode).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Fortaleza:

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto (Caio Alexandre) e Lucas Crispim (Calebe); Marinho (Pikachu), Lucero (Thiago Galhardo) e Guilherme (Pedro Rocha).

Técnico: Juan Vojvoda.

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Público: 19.831

Gols: Guilherme (FOR), aos 8/2º; Willian Bigode (CAP), aos 12/2º.

Cartões amarelos: Erick (CAP)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP).

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP).