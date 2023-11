“Grave acidente interrompe trânsito entre Sítio Cercado e Ganchinho, deixando feridos”

Acidente entre Sítio Cercado e Ganchinho: Confira as últimas notícias

No dia 08 de novembro de 2023, por volta das 7 horas da manhã, ocorreu um acidente entre os bairros Sítio Cercado e Ganchinho, em Curitiba. O incidente chamou a atenção dos moradores da região e mobilizou equipes de resgate.

O acidente, que ainda está sendo investigado pelas autoridades competentes, causou transtornos no trânsito local. A colisão envolveu dois veículos e resultou em danos materiais significativos. Felizmente, não houve vítimas fatais.

Investigação em andamento

As autoridades estão trabalhando para apurar as causas do acidente. Equipes da polícia e perícia estiveram no local para coletar informações e realizar os procedimentos necessários. Ainda não há informações conclusivas sobre o que teria ocasionado a colisão.

É importante ressaltar a importância de respeitar as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. Acidentes como esse podem ser evitados se todos os motoristas estiverem atentos e seguirem as normas estabelecidas.

Fonte: www.bandab.com.br