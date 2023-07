“Tragédia em Curitiba: Incêndio destrói residência e homem fica gravemente ferido ao tentar salvar seus cachorros”

Incêndio destrói residência em Curitiba

Um incêndio destruiu uma residência no bairro Xaxim, em Curitiba

Um incêndio destruiu uma residência no bairro Xaxim, em Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (24). Vizinhos relataram que o fogo começou na garagem de uma casa localizada na rua José Vendrametto.

Fogo se alastra rapidamente

O fogo se alastrou rapidamente. Um casal, que mora no imóvel, estava dormindo no momento do início do fogo. Felizmente, o casal conseguiu deixar o local com vida. Porém, os vizinhos relataram que a família tinha quatro cachorros de estimação, e o tutor tentou várias vezes voltar para a casa para resgatá-los.

“Ele estava muito desesperado. Ele tem quatro cachorros, a gente escutava a mulher gritando chamando os cachorros. Um nós vimos que foi salvo, os outros não sabemos”, declarou um vizinho.

Homem é levado ao hospital em estado grave

O homem foi levado ao hospital em estado grave. A mulher apenas inalou fumaça e não teve queimaduras.

Fonte: Gazeta do Bairro

24 jul 2023, às 08h30.

