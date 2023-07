“Residência é consumida por incêndio em Curitiba, deixando homem gravemente ferido”

Incêndio em residência no bairro Xaxim, em Curitiba, deixa homem gravemente ferido

Na madrugada desta segunda-feira (24), uma residência localizada no bairro Xaxim, em Curitiba, foi consumida por um incêndio, resultando em um homem gravemente ferido.

Segundo informações, o fogo se espalhou rapidamente, enquanto o casal que morava na casa estava dormindo. Apesar do susto, o casal conseguiu escapar com vida. No entanto, vizinhos relatam que o casal possuía quatro cachorros de estimação, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

O homem ferido foi encaminhado ao hospital em estado grave, enquanto a mulher teve apenas inalação de fumaça. Não há informações sobre o estado dos cães.

Incidente durante a madrugada

O incêndio ocorreu durante a madrugada, quando o casal estava dormindo. O fogo se alastrou rapidamente, dificultando a ação de resgate dos animais de estimação.

Homem gravemente ferido

O homem que estava na residência foi gravemente ferido e precisou ser levado ao hospital. Seu estado de saúde é considerado grave e requer cuidados médicos.

Mulher inalou fumaça

A mulher que também estava na casa sofreu apenas inalação de fumaça, mas passa bem. Ela recebeu atendimento médico e está em observação.

Animais de estimação desaparecidos

Os quatro cachorros de estimação do casal ainda não foram encontrados. O tutor fez diversas tentativas de resgatá-los, porém não obteve sucesso devido à rápida propagação das chamas.

