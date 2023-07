Boqueirão Fashion: Descubra as tendências da Semana da Moda de Curitiba!

Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

A tão aguardada Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba terá início nesta segunda-feira (24/7) às 19h30. O evento será realizado na Rua da Cidadania do Boqueirão e promete apresentar as últimas tendências da moda.

Moda e Estilo em Destaque

Com o objetivo de valorizar a moda local e incentivar o talento dos estilistas curitibanos, o Boqueirão Fashion traz uma programação repleta de desfiles, palestras e workshops. Serão diversos profissionais renomados do ramo da moda compartilhando suas experiências e conhecimentos.

Desfile de Moda

O ponto alto do evento será o desfile de moda, onde serão apresentadas as coleções de estilistas locais. Será uma oportunidade única para conhecer as novas tendências e se inspirar para compor looks incríveis.

Participe do Boqueirão Fashion

Se você é apaixonado por moda e quer ficar por dentro das últimas novidades do setor, não pode perder o Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Não perca essa oportunidade de se atualizar e se inspirar com o que há de mais atual no mundo da moda. Venha participar do Boqueirão Fashion!

