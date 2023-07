“Mercedes B200 pega fogo em Curitiba: veículo sem seguro causa destruição”

O veículo não tem seguro

Por Rodrigo Schievenin e Eliandro Santana em 24 de julho, 2023 as 21h38.

Um Mercedes B200, ano 2009, ficou totalmente destruído após pegar fogo no meio da rua Marechal Otávio Saldanha Mazza, via rápida sentido bairro Pinheirinho, em Curitiba. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24) e bloqueou duas faixas da via.

O neto do proprietário do veículo, Adrian Nizer de Oliveira, quem conduzia o carro no momento do incêndio, contou à Banda B que sentiu um forte cheiro de gasolina antes do incidente, mas não identificou nenhum vazamento.

“Eu abasteci o carro no posto e na hora que eu saí pegou no meio-fio. Depois fui pra uma pizzaria e quando voltei pro carro senti um cheiro de gasolina. Olhei embaixo do carro e não estava vazando nada. Mais pra frente um piá gritou ‘fogo!’. Daí eu saí do carro e não deu tempo de pegar celular, nem nada. Me assustei, foi muito rápido”, relatou o motorista.

Ele estava sozinho dentro do veículo e não soube dizer o que pode ter provocado o fogo. O Mercedes apresentava problemas na bobina, mas não se sabe se isso tem ligação com o incêndio.

O veículo não tinha seguro e ninguém se feriu.

Fonte: www.bandab.com.br