“Boqueirão Fashion: Moda e Solidariedade se unem em exposição inédita em Curitiba”

Boqueirão Fashion: Semana da Moda de Curitiba

O Boqueirão Fashion, Semana da Moda de Curitiba, foi lançado na noite de segunda-feira (24) na Rua da Cidadania do Boqueirão, com exposição organizada pela FAS (Fundação de Ação Social). A mostra reúne fotografias de modelos usando roupas doadas à instituição para valorizar e ressignificar as peças. O Boqueirão Fashion vai até sexta-feira (28) com oficinas da moda, desfiles e encontros da cadeia produtiva. Durante toda a semana de moda, a organização prevê mais de dois mil espectadores.

Exposição FAS: Moda e Solidariedade

A Exposição FAS, promovida durante a abertura oficial do Boqueirão Fashion, apresenta painéis com fotografias registradas nos principais pontos turísticos da cidade, com modelos vestindo roupas e acessórios doados pela população ao Disque Solidariedade. Este tipo de exposição é inédito em Curitiba. A iniciativa busca unir moda e solidariedade, ao destacar a importância de doações para auxiliar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. As fotografias, com tamanho de 3×3 metros, serão exibidas na passarela durante todos os dias do evento.

Desfiles do Boqueirão Fashion

O Boqueirão Fashion também terá desfiles. Serão oito desfiles nos formatos coletivos e individuais na quinta e sexta, com presença de 60 modelos (dez new faces e 50 profissionais). A organização estima um público de 1.100 pessoas por desfile.

Fonte: www.bemparana.com.br