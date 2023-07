Título: “Drifting” – A arte da derivação

O drifting é uma arte de direção de carros que consiste em deslizar nas curvas, fazendo a traseira do carro escapar, girando o volante de forma que as rodas dianteiras fiquem sempre em direção oposta à curva. O freio de mão é utilizado para controlar o nível de derrapagem, permitindo que o carro ande de lado.

O drifting moderno teve início há 30 anos no “All Japan Touring Car Championship races”. A técnica foi criada pelo piloto japonês Kunimitsu Takahashi em 1970, quando ele se tornou famoso por deslizar nas curvas em alta velocidade, saindo delas com mais velocidade do que o normal.

Após essa façanha, o drifting ganhou muitos fãs no Japão. Muito tempo depois, o drifting chegou ao Brasil, ganhando destaque com a popularização do tuning e a chegada de jogos e filmes relacionados. O drifting se tornou uma paixão para os brasileiros que gostam de aventura e alta velocidade. Inclusive, está previsto para o primeiro semestre de 2007 o I Campeonato Brasileiro de Drifting.