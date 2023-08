“Sorteio do Nota Paraná premia cambeense com R$ 1 milhão e londrinense com R$ 10 mil”

Prêmios do Nota Paraná são sorteados e contemplam moradores de várias cidades

Os prêmios principais do Nota Paraná deste mês foram sorteados nesta quinta-feira (10). Além de um cambeense que levou R$ 1 milhão, também teve londrinense com sorte na lista dos contemplados com as premiações de 10 mil reais.

Além dos maiores prêmios, dez consumidores são sorteados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50.

Londrina

Em Londrina, um contribuinte do Conjunto Cafezal II, na Zona Sul da cidade levou R$ 10 mil.

Os outros sortudos são de Guarapuava (Batel) e São Miguel do Iguaçu (Centro), além de sete moradores de Curitiba, dos bairros Uberaba, Bacacheri, Tatuquara, Boa Vista, Xaxim, Alto Boqueirão e Padre Germano Mayer. As informações são da coordenação do programa estadual.

Maiores prêmios

Pela segunda vez no ano, o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná foi sorteado para a cidade de Cambé, no Região Metropolitana de Londrina (RML). O ganhador concorreu com quatro bilhetes gerados a partir de três notas fiscais referentes a compras feitas no mês de abril. A pessoa mora no Jardim São José e teve o bilhete premiado de número 3821817. Já prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora da cidade de Paranaguá, do bairro Centro Histórico, no Litoral paranaense.

Além do terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, ficou com um morador da cidade de Mallet, no Centro-Sul do estado.

Essa é a terceira vez que a cidade é contemplada com o maior prêmio na história do programa.

Fonte: temlondrina.com.br