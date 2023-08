“Adolescentes são apreendidos após perseguição cinematográfica de carro roubado em Curitiba”

Perseguição de carro roubado em Curitiba

Dois adolescentes são apreendidos após perseguição cinematográfica

No dia 10 de agosto de 2023, às 16h51, dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos após uma emocionante perseguição a um carro roubado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a dupla teria roubado um HB20 armados na Rua Tijucas do Sul. O roubo foi comunicado via sistema, o que mobilizou as equipes policiais.

Os policiais conseguiram localizar o veículo pouco tempo depois, porém, o carro empreendeu fuga, passando por diversos bairros, incluindo São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. O automóvel pertencia a uma mulher.

Após uma intensa perseguição, o veículo acabou colidindo com uma árvore na rua Eucaliptos. Os dois suspeitos fugiram para uma área de mata, mas foram cercados e capturados pelas equipes policiais.

Tanto o veículo roubado quanto os dois adolescentes foram encaminhados à delegacia para as devidas providências legais.

