“Policial militar de folga frustra assalto a posto de combustíveis em Curitiba”

Trio de suspeitos tenta assaltar posto de combustíveis em Curitiba

Na noite desta quinta-feira (10), um trio de suspeitos tentou assaltar um posto de combustíveis localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na Rua Emílio Romani. Porém, a ação criminosa foi interrompida por um policial militar de folga, que estava entre os clientes do estabelecimento no momento do ocorrido. O desfecho resultou na detenção de um dos suspeitos e na tentativa de fuga frustrada dos outros dois, que foram baleados.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o policial militar percebeu a ação dos suspeitos e decidiu agir. Ele saiu de dentro do posto, se escondeu e aguardou uma oportunidade para impedir a fuga do trio.

Os suspeitos baleados têm idades de 16 e aproximadamente 20 anos. Um deles foi atingido na perna e o outro na região do abdômen. Ambos foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador para receberem atendimento médico.

Durante a ação, a polícia apreendeu uma faca e dois simulacros de arma de fogo. Um veículo que estaria aguardando o trio após o assalto abandonou o local ao perceber a intervenção do policial militar.

Nenhum cliente ou funcionário do posto de combustíveis ficou ferido além dos dois suspeitos baleados, e a rápida reação do policial militar de folga contribuiu para impedir o assalto e garantir a segurança dos presentes no local.

Fonte: sot.inf.br