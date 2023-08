“Policial militar frustra tentativa de roubo a posto de combustíveis e confronto deixa dois criminosos feridos”

Tentativa de roubo a posto de combustíveis em Curitiba é frustrada por policial militar

Na noite desta quinta-feira (9), ocorreu uma tentativa de roubo a um posto de combustíveis localizado na rua Emílio Romani, na região de Vila Verde, Cidade Industrial de Curitiba. O incidente envolveu três indivíduos, entre eles dois adolescentes de 16 e 17 anos.

Porém, os planos dos indivíduos foram abruptamente interrompidos por um policial militar que coincidentemente estava abastecendo seu veículo no local. Detectando a ação criminosa em andamento, o policial agiu prontamente para conter a situação.

Em meio à tentativa de abordagem dos três indivíduos, estes reagiram, exibindo uma arma em direção ao policial. Em resposta à ameaça iminente, o PM se viu obrigado a disparar sua arma de fogo, visando neutralizar os assaltantes e proteger a si mesmo e aos demais presentes.

Confronto resulta em feridos e um dos criminosos se entrega às autoridades

Como resultado dos confrontos, dois dos criminosos foram atingidos pelos disparos. Um dos indivíduos, identificado como maior de idade, e outro, menor de 16 anos, sofreram ferimentos. Por outro lado, o terceiro envolvido, o adolescente de 17 anos, optou por se render às autoridades no local.

As equipes de emergência foram prontamente acionadas, e os dois criminosos feridos receberam os primeiros socorros no próprio local do incidente. Em seguida, foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador, onde recebem tratamento médico. O adolescente que se entregou encontra-se sob custódia policial.

Segurança pública em ação

Esse episódio demonstra a importância da atuação da polícia militar na segurança pública. A rápida intervenção do policial militar evitou que o roubo fosse concluído e garantiu a proteção dos cidadãos presentes no local.

A polícia militar continua trabalhando para combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população. É fundamental que a sociedade apoie e colabore com as forças de segurança, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a manutenção da ordem e da paz.

Fonte: plantao190.com.br