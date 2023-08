“Policial militar de folga frustra assalto e baleia dois suspeitos em posto de combustíveis de Curitiba”

Tentativa de assalto a posto de combustíveis em Curitiba

Tentativa de assalto a posto de combustíveis em Curitiba

Por Rodrigo Schievenin e Eliandro Santana em 10 de agosto, 2023 às 21h22.

Detalhes do ocorrido

Na noite desta quinta-feira (10), um trio tentou assaltar um posto de combustíveis localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), mais precisamente na Rua Emílio Romani. No entanto, a ação dos suspeitos foi interrompida por um policial militar de folga que estava presente no estabelecimento como cliente.

O policial, ao perceber a situação, saiu do posto sem ser notado pelos bandidos e se escondeu, aguardando uma oportunidade para agir e impedir a fuga dos criminosos. Quando os suspeitos estavam em fuga, o policial reagiu e efetuou disparos, atingindo dois deles. Um dos assaltantes se entregou e foi preso, enquanto o terceiro conseguiu fugir em um veículo que estava próximo ao local.

Suspeitos baleados e detidos

De acordo com o tenente Coradin, da Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi atingido na perna e o outro na região do abdômen. O detido possui 17 anos, o suspeito com ferimentos mais graves tem 16 anos e o terceiro envolvido tem aproximadamente 20 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador para receberem atendimento médico.



Objetos apreendidos

No local do ocorrido, foram apreendidos uma faca e dois simulacros de arma de fogo. Além disso, foi constatado que um veículo estava aguardando o trio após o assalto, porém, ao presenciar a ação do policial, o motorista abandonou o local imediatamente.

Conclusão

Felizmente, além dos dois suspeitos, ninguém mais ficou ferido durante a tentativa de assalto ao posto de combustíveis. A rápida intervenção do policial militar de folga foi fundamental para evitar que o crime fosse concluído com sucesso. A Polícia Militar continuará investigando o caso para identificar e capturar o terceiro envolvido no assalto.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br