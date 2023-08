“Quadrilha de funcionários é presa em flagrante por furto de fios de cobre em Curitiba”

Quatro homens são presos por furto de fios de cobre em Curitiba

No dia 9 de agosto de 2023, quatro homens com idades entre 24 e 25 anos foram presos em flagrante por furto de fios de cobre na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as prisões no dia seguinte.

Os suspeitos são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para uma empresa de eletricidade. A denúncia anônima levou à sua captura.

De acordo com o delegado Marcelo Magalhães, da Delegacia de Furtos e Roubos, a quadrilha estava em posse de aproximadamente 700 metros de fios pertencentes a uma empresa de telefonia. Esses fios estavam instalados legalmente nos postes e não poderiam ser removidos. As investigações continuam para descobrir quem seriam os receptadores desses fios.

O delegado relata que três dos suspeitos negaram envolvimento no crime, enquanto um permaneceu em silêncio durante o interrogatório. “Eles alegaram que estavam apenas cumprindo ordens e que isso era algo rotineiro, o que foi desmentido pela própria empresa”, afirma Magalhães.

Denúncias

A população pode colaborar com a polícia fornecendo informações anônimas que auxiliem nas investigações de furtos e roubos de fios. As denúncias podem ser feitas pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Fonte: www.bandab.com.br