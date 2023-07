“Segundo assassinato em condomínio chama atenção para violência na região”

Notícias de Curitiba

Homem é assassinado em condomínio na Cidade Industrial de Curitiba

Por Francielly Azevedo e Antonio Nascimento em 18 de julho, 2023 às 09h03.

Na madrugada desta terça-feira (18), um homem de 25 anos foi vítima de um homicídio por tiros no bairro Cidade Industrial de Curitiba. A descoberta do corpo ocorreu quando uma prima do rapaz ouviu os disparos e o encontrou baleado em sua cama.

O sargento Razera, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

“A gente encontrou essa vítima no interior da residência em cima da cama, com vários ferimentos na cabeça e no peito. Infelizmente, quando chegamos, ele já estava morto. Os indícios apontam que a casa foi invadida. A prima dele escutou os barulhos”, disse o sargento à Banda B.

O crime ocorreu em um condomínio localizado na Rua Engenheiro Ariel Villar Tacla, na mesma região onde outro homem foi assassinado recentemente.

“Trata-se de uma área abandonada de um condomínio, que se tornou uma região invadida com várias casas construídas no terreno. Há algum tempo, estivemos no mesmo local em uma situação semelhante. A área é considerada crítica”, afirmou o sargento.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o caso.

