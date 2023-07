Confusão entre motoboys e segurança em condomínio de Curitiba é investigada pela Polícia Civil

Polícia Civil investiga confusão entre motoboys em condomínio da CIC

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a confusão que ocorreu no último sábado (14) em um condomínio da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), envolvendo motoboys. O caso viralizou nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Os motoboys alegam que um integrante da categoria foi agredido pela segurança do condomínio, o que motivou o protesto. Por outro lado, os administradores do condomínio criticam os atos de vandalismo e pedem providências.

De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, a confusão teria começado após um desentendimento entre um motoboy e um segurança. A vítima afirma ter sido agredida e teve a chave da moto recolhida.

Após o compartilhamento de imagens em grupos de WhatsApp, diversos motoboys retornaram ao condomínio. Nas imagens, é possível observar o arremesso de pedras e outros objetos contra a portaria, além do uso de fogos de artifício durante o protesto.

Em nota, o condomínio localizado na Rua João Dembisnki informou que reuniu imagens e encaminhou à Polícia Civil para identificação e apuração das responsabilidades dos envolvidos em condutas ilícitas. O condomínio repudia a violência e o vandalismo, e está empenhado em garantir a segurança de seus moradores.

Segurança nega agressões

As imagens compartilhadas pelos motoboys mostram principalmente a ação de um segurança do condomínio. Ele procurou a Banda B para dar sua versão dos fatos e negar as agressões.

Segundo o segurança, o porteiro havia se afastado do posto para almoçar, por volta de 14h25. Nesse momento, o motoboy já estava do lado de dentro. O segurança atendeu o interfone e o motoboy começou a assoviar. Após encerrar o atendimento, o segurança saiu na janela e disse que não havia cachorro ali para receber tantos assovios. Foi nesse momento que o motoboy se exaltou e começou a ameaçá-lo, afirmando que estava armado.

Diante das ameaças, o segurança pediu reforço ao porteiro e a outro ronda. O motoboy ficou ainda mais exaltado, dizendo que chamaria seus amigos para resolver a situação. O porteiro sugeriu que o segurança pegasse a chave da moto e chamasse a polícia. No entanto, o motoboy segurou a mão do segurança e tropeçou, começando a gritar, pedir socorro e chorar. Alguns moradores viram a cena e passaram a afirmar que era uma agressão, o que o segurança nega.

O caso está sendo investigado pelo 11° Distrito Policial de Curitiba.

