Curitiba distribui mudas de cerejeiras de graça para a população

Curitiba vai distribuir mudas de cerejeiras de graça para a população

Nesta semana, a cidade de Curitiba vai distribuir mudas de cerejeiras de graça para a população. As mudas da árvore originária do Japão, que encanta pela beleza, estão disponíveis nas Ruas da Cidadania da Capital a partir desta terça-feira (18).

As entregas das mudas gratuitamente fazem parte do desafio 100 Mil Árvores da prefeitura, e vão ser feitas ao longo dos próximos dias – confira a relação de locais e os horários abaixo.

As mudas de cerejeiras do Japão são de sementes oriundas das cerejeiras da Praça do Japão, do Jardim Botânico e de outros matrizeiros espalhados pela cidade, conforme a administração municipal.

Além das cerejeiras, outras espécies de mudas estarão disponíveis, como jabuticabeiras, cerejeiras nativas, pitangueiras, ingazeiros, palmitos-juçara, dedaleiros, ipês (branco, amarelo e rosa) e pau-ferro.

Cada Regional vai distribuir 500 mudas de árvores para a população. A primeira será a Regional Santa Felicidade, onde a distribuição começou às 9h. À tarde, os trabalhos ocorrem na Regional CIC.

A expectativa é que as mudas sejam distribuídas rapidamente, por isso a orientação é que os moradores cheguem logo no início das entregas em cada Regional.

Cerejeiras: onde buscar a sua muda de graça

TERÇA-FEIRA (18)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (19)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

QUINTA-FEIRA (20)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 14h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

SEXTA-FEIRA (21)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 10h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 14h)

SEGUNDA-FEIRA (24)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

Fonte: paranaportal.uol.com.br