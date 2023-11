“Rua Pintor Ricardo Krieger no Atuba terá bloqueio total para obras na Linha Verde Norte”

Início de obras na Linha Verde Norte: Rua Pintor Ricardo Krieger bloqueada

Para o início de uma nova frente de obras na Linha Verde Norte (Lote 4.1), a Rua Pintor Ricardo Krieger, no Atuba, está com bloqueio total desde quinta-feira (9). O trecho de 160 metros entre a Estrada da Ribeira e a Rua Roaldo Brun está interditado para a execução de serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo na via.

A prefeitura informa que o local está devidamente sinalizado e solicita aos motoristas que fiquem atentos às mudanças. Para quem trafega pela Linha Verde (Estrada da Ribeira) no sentido Colombo/Curitiba, a opção de desvio é entrar à direita na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente 110 dias.

Alterações no transporte coletivo

Além do bloqueio na Rua Pintor Ricardo Krieger, também haverá alterações no transporte coletivo da região. As linhas de ônibus 222 – V. Esperança, 607 – Colombo/CIC e 229 – Mad. Penha/F. Noronha terão desvios de itinerário. O trajeto será feito pela Estrada da Ribeira, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Rua Ângelo Greca e Rua Pery Sotto Maior Bittencourt, retornando ao itinerário oficial pela Rua Roaldo Brun.

