“Morador de Pato Branco ganha R$ 1 milhão no programa Nota Paraná”

<title>Notícias de Curitiba - Nota Paraná</title> <h1>Nota Paraná premia moradores de Pato Branco e Curitiba</h1>

<h2>Prêmio máximo de R$ 1 milhão</h2> O programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, contemplou, pela primeira vez na história, um morador da cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Os prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil foram sorteados para moradoras de Curitiba. <h2>Sorteio transmitido ao vivo</h2> A transmissão do sorteio deste mês foi feita a partir do Canal da Música, na Capital, pela TV Paraná Turismo. Normalmente, o sorteio ocorre em Maringá, onde fica a coordenação do programa. <h2>Ganhadores e bilhetes premiados</h2> O ganhador de R$ 1 milhão concorreu com 46 bilhetes gerados a partir da emissão de 15 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 5535527. Já o prêmio de R$ 100 mil saiu para uma contribuinte do bairro Uberaba, de Curitiba, com o bilhete número 5345675. Com 73 notas fiscais geradas, ela concorreu com 37 bilhetes eletrônicos. A premiação de R$ 50 mil também foi para Curitiba. Neste caso, a consumidora é do bairro Boqueirão e concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais. O bilhete de número 18012858 foi premiado. <h2>Outros prêmios e devolução de ICMS</h2> Além dos maiores prêmios, outros dez consumidores são contemplados nos sorteios mensais do Nota Paraná com R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas recebem R$ 50. O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Ao todo, quase R$ 3 bilhões já foram devolvidos aos consumidores ao longo de oito anos de existência do programa. <h2>Entidades sociais beneficiadas</h2> O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. São 1.730 instituições da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural cadastradas. Elas recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde o mês de setembro, as organizações passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil. <h2>Paraná Pay</h2> O Paraná Pay também promoveu sorteio aos credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito acessando o perfil de usuário no site ou no aplicativo. <h2>Como participar do Nota Paraná</h2> A participação no Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite a acumulação de créditos. Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais. <h2>Verifique seus bilhetes premiados</h2> Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos. <h2>Seminário Nota Paraná</h2> Na tarde desta quarta-feira (8), a coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini, fez a palestra “Programa Nota Paraná e Suas Novas Funcionalidades”, na Câmara Municipal de Curitiba. O evento, coordenado pela Escola do Legislativo Maria Olympia Carneiro Mochel, contou com a participação de vereadores, representantes do Governo do Paraná, do Terceiro Setor e da população em geral. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba, acesse a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>.

