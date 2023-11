Obras emergenciais de manutenção das estruturas de macrodrenagem avançam em Curitiba

Siga a Prefs no WhatsApp

Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) aproveitaram a semana de tempo estável, com sol, para avançar nas obras emergenciais de manutenção das estruturas de macrodrenagem da cidade. Pelos bairros, o trabalho coordenado pelo Departamento de Pontes e Drenagem foi para restabelecer galerias, limpar e desassorear rios e córregos, reconstruir pontes e passarelas, combater processos de erosão e deslizamento, entre outros serviços.

De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, as manutenções estão sendo executadas de maneira emergencial e preventiva dentro do Programa Curitiba Contra Cheias e conforme a complexidade e situação apresentada. “São obras e serviços realizados continuamente para proteger a cidade nos momentos de grandes precipitações e minimizar os efeitos, mas que nas últimas semanas foram intensificadas para corrigir os danos causados pelo volume histórico de chuvas que a cidade recebeu ao longo do último mês”, explica Rodrigo Araújo Rodrigues.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), esse foi o outubro mais chuvoso dos últimos 26 anos na capital paranaense, com o recorde de 559,8 mm de chuvas. Entre as áreas atendidas está a Regional Bairro Novo. As equipes trabalham para conter uma erosão na margem do Ribeirão Boa Vista, no trecho localizado na Rua Dr. Lauro Gentil Portugal, no Sítio Cercado. O serviço de manutenção é para restabelecer o muro de contenção do talude que sofreu processo de erosão devido às fortes chuvas do período.

Manutenção emergencial para proteger a cidade

Iniciados na quarta-feira (8/10), os serviços devem ser concluídos em uma semana, dependendo das condições do tempo. “Apesar da urgência, o serviço exige solo estável, que depende das condições climáticas”, explica o administrador da Regional Bairro Novo, Fernando Wernek, que nesta sexta-feira acompanhou os trabalhos.

O caminhoneiro Orlando Narloche, 72, morador do Bairro Novo, aproveitou a manhã para conferir o andamento do serviço. “Essa obra é necessária, acredito que com mais duas chuvas fortes como as dos últimos dias a rua iria desbarrancar. Essa via é muito movimentada, passa muito caminhão grande, então seria um transtorno para a população, além do perigo”, conta o morador.

Luzia Irene Brier, 67, ficou satisfeita com o início dos trabalhos. Ela e a filha solicitaram o serviço pela Central 156 da Prefeitura. “Ficamos assustados com as últimas chuvas, ficou muito perigoso e a vizinhança toda se preocupa, mas agora com as manutenções podemos ficar mais tranquilos”, destaca Luzia.

Após a conclusão do serviço, será realizada a revitalização completa da via, com o plantio de árvores que auxiliam na estabilização do solo.

Contenção de erosão no bairro São João

No lado oposto da cidade, no bairro São João, as equipes avançaram na obra de contenção de erosão na Rua Mbá de Ferrante, na lateral do Parque Tingui, que sofreu um deslizamento na pista devido ao excesso de chuvas do período.

Parte dos tubos que formavam o sistema de drenagem da via se deslocaram, ocasionando a queda parcial do maciço que garantia a estabilidade do local (talude). Com isso, começaram a abrir fissuras no pavimento que levaram ao deslize de parte do asfalto.

As obras de correção iniciaram em 30 de outubro, exigindo o bloqueio da via. “Para conter a erosão, um sistema de drenagem está sendo implantado ao longo de 150 metros da via”, explica o diretor do Departamento de Pontes e Drenagem, Ubiratan Cardoso.

Para contenção do talude, estão sendo implantados tubos de concreto que variam de 1,5 a 2 metros de diâmetro e serão instaladas novas caixas de captação da água da chuva.

A previsão é de que os serviços de drenagem sejam concluídos na sexta-feira (17/10). Na sequência, será feita a recomposição do pavimento. A conclusão total das obras está prevista para 24 de novembro.

