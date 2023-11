Homem de 73 anos é condenado a 14 anos de prisão por feminicídio em Curitiba

Tribunal do Júri de Curitiba condena homem de 73 anos por feminicídio

O Tribunal do Júri de Curitiba condenou um homem de 73 anos a 14 anos de reclusão e 6 meses de detenção pelo crime de feminicídio. A condenação foi resultado de um caso ocorrido em 25 de agosto de 2021, no bairro Boqueirão, na capital paranaense. Segundo as investigações, o réu, que dirigia sem habilitação, atropelou intencionalmente a vítima, uma mulher de 51 anos, que caminhava na calçada em direção a um ponto de ônibus. O crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento entre o réu e a vítima. Além da pena de prisão, o homem também foi condenado a pagar danos morais aos filhos da vítima.

Julgamento e condenação

O julgamento ocorreu nesta semana, em 7 de novembro, e o Conselho de Sentença acolheu todas as teses apresentadas pela 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida. O réu foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe) e pelo crime de direção sem habilitação. O réu permanecerá preso para cumprir a sentença, sem o direito de recorrer em liberdade.

Apoio às vítimas

Os filhos da vítima atuaram como assistentes no processo e estiveram presentes durante todo o julgamento, ao lado do Ministério Público do Paraná. Eles buscaram justiça, não vingança, e foram acompanhados por uma advogada. Antes do julgamento, os filhos visitaram o Tribunal do Júri, onde receberam orientações sobre o processo e conheceram o plenário. Essa iniciativa faz parte do projeto “Lugar de Escuta”, que visa proporcionar um ambiente acolhedor para as vítimas e seus familiares antes das audiências e sessões plenárias.

O réu foi condenado no processo 0003557-36.2021.8.16.0196.

Fonte: mppr.mp.br