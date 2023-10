“Revitalização de estações-tubo em Curitiba: Confira quais entram em obras a partir de segunda-feira!”

Revitalização de estações-tubo de Curitiba: Confira as obras que começam na próxima semana

A Urbanização de Curitiba (Urbs) está realizando a revitalização das estações-tubo da capital paranaense. Com o objetivo de proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba, a reforma será dividida em lotes, com um grupo de estações entrando em obras a cada semana. Ao todo, serão reformadas 120 estações-tubo até janeiro de 2024, com um investimento total de R$ 6,4 milhões.

É importante que os passageiros fiquem atentos, pois durante o período de obras, as estações-tubo poderão ser desativadas parcialmente ou integralmente.

Confira as estações-tubo que entrarão em obras na próxima semana:

Terminal Hauer sentido Boqueirão (de 23/10 a 27/10)

Terminal Campina do Siqueira sentido Praça Tiradentes (23/10 a 31/10)

Terminal Campina do Siqueira sentido Terminal Campo Comprido (23/10 a 31/10)

Círculo Militar sentido Boqueirão (25/10 a 31/10)

Círculo Militar sentido Cabral (25/10 a 31/10)

Terminal Capão Raso sentido Guadalupe (27/10 a 31/10)

Terminal Cabral sentido Terminal Maracanã (27/10 a 4/11)

Terminal Bairro Alto sentido Terminal Santa Felicidade (28/10 a 4/11)

Os usuários serão informados sobre as obras por meio de cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo.

Além da reforma dos pisos, o projeto prevê a adequação das portas para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.

Com essa revitalização, o número de estações-tubo reformadas desde 2022 chegará a 205, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já foram revitalizadas 85 estações-tubo, além do Terminal Cabral, que recebeu um investimento de R$ 6,5 milhões.

Melhorias no transporte coletivo de Curitiba

Essas reformas fazem parte das melhorias que vêm sendo implantadas no transporte coletivo nos últimos anos. Entre as ações realizadas, destacam-se:

Inauguração do Terminal Tatuquara

Implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que estabeleceu uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde

Colocação de painéis fotovoltaicos em terminais

Programação de aquisição de 70 ônibus elétricos até junho de 2024

Extensão do Ligeirão Santa Cândida/Pça do Japão até o Pinheirinho, em fase final de obras

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br