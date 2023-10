“Festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso oferece pratos de gastronomia alemã a partir de R$10 reais. Confira todos os detalhes na reportagem!”

<title>Festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso</title> <h1>Festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso</h1> O Festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso está oferecendo pratos deliciosos da gastronomia alemã por apenas R$10 reais. Venha aproveitar essa oportunidade incrível! Confira todos os detalhes na reportagem abaixo: <h2>Reportagem</h2> O Festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso está movimentando a cidade com pratos típicos da gastronomia alemã. Com opções a partir de R$10 reais, os visitantes podem saborear delícias como salsichas, chucrute, pretzels e muito mais. Não perca essa chance de experimentar o melhor da culinária alemã! Para ficar sempre atualizado sobre as novidades do festival, ative o sininho para receber notificações em primeira mão. Além disso, acompanhe as principais notícias em nosso portal <a href="https://ric.com.br/">RIC</a> e siga-nos no Instagram <a href="https://www.instagram.com/rictvpr/">@rictvpr</a>. <h2>Programas de TV</h2> Não deixe de assistir aos programas Balanço Geral Curitiba e Cidade Alerta Curitiba para ficar por dentro de todas as informações sobre o festival gastronômico do mercado municipal Capão Raso. Confira as reportagens exclusivas e entrevistas com os chefs de cozinha. <h2>Data e horário</h2> O festival acontecerá no dia 20 de outubro de 2023, a partir das 13h01. Fique atento às atualizações e não perca essa oportunidade de se deliciar com a gastronomia alemã! <h2>Vídeo</h2> Acompanhe a cobertura completa do festival no programa Balanço Geral Curitiba. Assista ao vídeo abaixo: <h2>Fonte</h2> Redação RIC.com.br <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: ric.com.br